Число зарегистрированных браков в РФ выросло на 6,5% в 2017 году

В 2017 году число зарегистрированных браков в России выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1,05 млн пар, пишет газета «Известия». По данным Росстата, эта динамика оказалась положительной впервые за четыре года.

Таким образом, поменялось соотношение браков и разводов: в 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м — 609.

По мнению заведующего научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, это связано с темпами экономического роста.

«В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому начиная с 2014 года мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться», — сказал он.

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Россияне выходят из свадебного кризиса