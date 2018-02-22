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Развод разрешат оформлять через загс при отсутствии споров о детях

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Фото: ТАСС/Светлана Спирина
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Общественная палата рассматривает возможность законодательно разрешить оформление развода в органах ЗАГС, если у супругов нет спора о разделе имущества или о несовершеннолетних детях. Об этом «Известиям» сообщила замсекретаря ОП Лидия Михеева.

Это предложение уже затрагивалось в ходе совещания председателей областных судей. Согласно действующим нормам, муж и жена могут оформить развод через загс, если у них нет общих несовершеннолетних детей и споров об имуществе. Кроме того, законодательство допускает развод через загс при наличии общих детей, если один из супругов признан пропавшим без вести, недееспособным или если он приговорен к тюремному заключению на срок более трех лет. В иных случаях расторжение брака оформляется через суд.

Как отметила Лидия Михеева, в случае введения новых мер необходимо проводить проверку нотариального удостоверения соглашений супругов о порядке общения с ребенком, месте его жительства и алиментах. По ее мнению, документы необходимо согласовывать с органами опеки и попечительства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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