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Открыто движение на железной дороге под Пермью после схода вагонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Железнодорожники открыли движение на станции Чайковская Свердловской железной дороги в Пермском крае после схода вагонов с алюминиевой рудой.

В настоящее время поезда ходят по одному пути после схода с рельсов 15 вагонов, сообщает пресс-служба железной дороги.

«В 23:19 мск 25 февраля 2018 года открыто движение на станции Чайковская Свердловской железной дороги по одному пути, поезда пропускаются в обоих направлениях», — приводит ТАСС сообщение. Из-за схода вагонов шесть поездов дальнего следования задерживаются. Уточняется, что одна электричка на доехала до пункта назначения, пассажиров отправили к месту следования автотранспортом.

Вагоны с рудой сошли с рельсов на станции Чайковская в Пермском крае. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже.

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