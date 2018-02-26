Открыто движение на железной дороге под Пермью после схода вагонов

Железнодорожники открыли движение на станции Чайковская Свердловской железной дороги в Пермском крае после схода вагонов с алюминиевой рудой.

В настоящее время поезда ходят по одному пути после схода с рельсов 15 вагонов, сообщает пресс-служба железной дороги.

«В 23:19 мск 25 февраля 2018 года открыто движение на станции Чайковская Свердловской железной дороги по одному пути, поезда пропускаются в обоих направлениях», — приводит ТАСС сообщение. Из-за схода вагонов шесть поездов дальнего следования задерживаются. Уточняется, что одна электричка на доехала до пункта назначения, пассажиров отправили к месту следования автотранспортом.

Вагоны с рудой сошли с рельсов на станции Чайковская в Пермском крае. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже.