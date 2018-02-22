Власти РФ простимулируют закупки инновационных вагонов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления в 2018 году субсидий на возмещение части затрат по приобретению инновационных грузовых вагонов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

На данные цели выделят из бюджета 2 млрд рублей.

Субсидия будет предоставляться компаниям на единицу техники, приобретенную в текущем году. Так, за покупку специализированного вагона с нагрузкой 25 т на ось, размер компенсации составит 350 тыс. рублей, а за приобретение вагона с нагрузкой 27 т на ось — 450 тыс. рублей.

Правительство полагает, что данное решение позволит продолжить обновление парка грузового ж/д состава, обеспечит дополнительную загрузку предприятий и сохранить рабочие места.

В зависимости от характеристики вагона, компенсация за покупку составит 450 тыс. рублей и 350 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году власти РФ пообещали не повышать стоимость проезда в электричках и плацкартных вагонах дальнего следования.