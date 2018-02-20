Следователи проводят проверку по факту схода вагонов в Приморье

Следователи начали доследственную проверку по факту схода с рельсов четырех пустых вагонов в Приморье. Предварительно установлено, что сначала произошло боковое столкновение маневрового состава и поезда, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции «Гвоздево» участка Барановский–Хасан. После схода порожних вагонов с рельсов движение поездов по станции было приостановлено, пострадавших нет.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». В ликвидации последствий схода вагонов принимает участие восстановительный поезд станции «Уссурийск».