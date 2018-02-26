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Российские хоккеисты готовились к встрече с опасным соперником в финале ОИ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российские хоккеисты понимали еще до матча со сборной Германии на Олимпийских играх, что им предстоит встреча с опасным противником. Об этом «Известиям» сообщил форвард команды Илья Ковальчук.

Поединок завершился со счетом 4:3, причем от победы немецкую сборную отделяло всего 56 секунд. Однако нападающий Никита Гусев сумел сравнять счет, а в овертайме решающую шайбу забросил самый молодой игрок российской команды — 20-летний Кирилл Капризов.

«У нас не было недооценки сборной Германии. Уже по результатам их матчей со Швецией и Канадой мы понимали, что это опасный соперник, к которому нужно относиться с уважением», — подчеркнул Илья Ковальчук.

По его словам, на Олимпийских играх не бывает слабых соперников и это осознание помогло собраться россиянам и не выбиться из колеи.

Сам Никита Гусев отметил, что не считает себя героем финального матча и каждый игрок команды внес свой вклад в олимпийское золото.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Красная машина» принесла золото

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