Карелин признал верным решение российских спортсменов участвовать в Олимпиаде

Российские спортсмены приняли верное решение, поехав выступать на Игры в Пхёнчхан, несмотря на унизительные условия, считает олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Свое мнение он высказал в воскресенье, 25 февраля.

«Россия показала миру новые имена российского спорта. Чего стоят наш замечательные красавицы-фигуристки, добывшие медали в командном и одиночном турнирах», — цитирует Карелина ТАСС.

Чемпионами Олимпийских игр стала сборная России по хоккею и фигуристка Алина Загитова, кроме того, атлеты из России завоевали 17 наград на Олимпиаде в Пхёнчхане: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже в Пхёнчхан допустили 169 атлетов из РФ, разрешив им выступать только под олимпийским флагом. Использовать российскую символику спортсмены также не могли.

9 февраля почетный член МОК Жан-Клод Килли назвал ужасным отстранение сборной России от Олимпиады.

«Коллективное наказание — это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги», — сказал он.