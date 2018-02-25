Прямой эфир
Сюжет:

Карелин признал верным решение российских спортсменов участвовать в Олимпиаде

0
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спортсмены приняли верное решение, поехав выступать на Игры в Пхёнчхан, несмотря на унизительные условия, считает олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Свое мнение он высказал в воскресенье, 25 февраля.

«Россия показала миру новые имена российского спорта. Чего стоят наш замечательные красавицы-фигуристки, добывшие медали в командном и одиночном турнирах», — цитирует Карелина ТАСС.

Чемпионами Олимпийских игр стала сборная России по хоккею и фигуристка Алина Загитова, кроме того, атлеты из России завоевали 17 наград на Олимпиаде в Пхёнчхане: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже в Пхёнчхан допустили 169 атлетов из РФ, разрешив им выступать только под олимпийским флагом. Использовать российскую символику спортсмены также не могли.

9 февраля почетный член МОК Жан-Клод Килли назвал ужасным отстранение сборной России от Олимпиады.

«Коллективное наказание — это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олимпийский комитет России назвал главный итог Олимпиады
Знарок рассказал о поздравлении Путина после победы хоккеистов на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017