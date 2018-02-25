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В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Шествие в память о политике Борисе Немцове, убитом в Москве три года назад, проходит в столице в воскресенье, 25 февраля.

Колонны участников акции начали движение со Страстного бульвара около 13:30 мск, сообщает корреспондент ТАСС. Активисты пройдут по Бульварному кольцу к проспекту Сахарова. Заявленная численность участников мероприятия, согласованного с властями столицы, — 30 тыс. человек. По оценкам корреспондента iz.ru, в шествии участвуют около 10 тыс. человек.

Ранее, 25 февраля, люди начали приносить цветы и фотографии на Большой Москворецкий мост, где застрелили Немцова.

Борис Немцов был убит в центре столицы 27 февраля 2015 года. Основной фигурант дела Заур Дадаев в июле 2017 года был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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