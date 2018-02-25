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Два человека погибли при столкновении иномарки с автобусом на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении с автобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Авария произошла примерно в 8:00 на 22-м км автодороги Кубанская–Саратовская вблизи города Горячий Ключ.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель автобуса.

«По предварительным данным, водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus <...>. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1947 года рождения», –– цитирует ТАСС сообщение полиции.

В момент столкновения в автобусе находились четыре человека. Никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что при столкновении автобуса с грузовиком «МАЗ» в Воронежской области погибли четыре человека.

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