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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka/dpa
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В Воронежской области произошло ДТП с участием автобуса, жертвами аварии стали четыре человека. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 25 февраля на 628-м км трассы М-4 «Дон». Автобус, следовавший из Нальчика в Москву, столкнулся с грузовиком «МАЗ».

В результате происшествия погибли два водителя автобуса, водитель фуры и пассажир автобуса.

24 февраля еще одно ДТП с автобусом произошло в Петербурге. Несколько человек получили серьезные травмы.

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