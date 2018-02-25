Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем

В Воронежской области произошло ДТП с участием автобуса, жертвами аварии стали четыре человека. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 25 февраля на 628-м км трассы М-4 «Дон». Автобус, следовавший из Нальчика в Москву, столкнулся с грузовиком «МАЗ».

В результате происшествия погибли два водителя автобуса, водитель фуры и пассажир автобуса.

24 февраля еще одно ДТП с автобусом произошло в Петербурге. Несколько человек получили серьезные травмы.