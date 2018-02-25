Более 20 военных пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Как минимум 23 человека пострадали при ДТП с участием военного автобуса в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

Авария произошла 24 февраля в 22:30 мск. Автобус с солдатами возвращался из Аланьги, где они обеспечивали безопасность на футбольном матче. Неподалеку от поселка Кестель водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

В результате получили травмы 22 военных и водитель автобуса. Все они находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, как пламя охватило 25 школьных автобусов в США. Пожар тушили больше часа, никто не пострадал.