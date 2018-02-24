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Восемь человек погибли и 22 пострадали в ДТП с автобусом в Египте

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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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По меньшей мере восемь человек погибли и 22 пострадали в результате ДТП последующего возгорания автобуса 24 февраля на севере Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Масрауи».

Инцидент произошел на трассе в районе Александрии. По предварительной информации, у автобуса, перевозившего рабочих, лопнула покрышка, он вылетел на обочину, перевернулся и загорелся. По другим данным, причиной ДТП стала попытка водителя избежать столкновения с подрезавшим автобус автомобилем.

Несмотря на оперативное прибытие на место ДТП экстренных служб, которые спасли большинство людей, восемь человек не смогли выбраться из автобуса и сгорели заживо.

В результате аварии пострадали 22 человека.

В августе 2017 года в ДТП с участием автобуса и грузовика в Египте погибли 14 человек.

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