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Россияне потратили 543 млрд рублей на покупку автомобилей премиум-класса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2017 году россияне потратили на легковые автомобили премиум-класса 543 млрд рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот показатель на 2% выше результата 2016 года.

Самой популярной маркой в этом сегменте стал немецкий Mercedes-Benz, который выручил 150 млрд рублей и сохранил лидерство годичной давности.

На втором месте BMW — выручка баварской марки составила 112 млрд рублей, что на 17% больше годичной давности. Замыкает тройку лидеров японский бренд Lexus. Его выручка составила 94 млрд рублей. Этот показатель ниже предыдущего на 1,5%.

В топ-5 вошли Audi и Land Rover, продажи которых достигли 53 млрд и 49 млрд рублей соответственно.

14 февраля сообщалось, что компания Mercedes-Benz представила обновленные машины C-Class, главной особенностью которой стал сенсорный руль.

Тачпады предназначены для управления новой мультимедийной системой и цифровой приборной панелью. Прежде они были у автомобилей E- и S-класса.

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