Рома Зверь разделся для съемки нового клипа

Группа «Звери» представила вниманию публики свой новый видеклип, ролик снят на песню «Весело», сообщил коллектив на своей странице в соцсети Facebook.

Песня посвящена человеку, весь мир которого ограничен территорией квартиры. Другим людям в его пространстве места нет. Снял и смонтировал видео сам Рома Зверь, он признался, что хотел получившимся видеклипом передать чувства своего «героя», сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что американский актер Джонни Депп принял участие в съемках видеоклипа шоу-рокера Мэрилина Мэнсона под названием Kill4Me режиссера Билла Юкича.