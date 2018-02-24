Кортеж музыкантов Depeche Mode засняли на видео в Москве

Музыкантов легендарной британской группы Depeche Mode привезли к гостинице Four Seasons в Москве, где они поселятся на время выступления и пребывания в городе.

Звездный кортеж удалось занять журналистам телеканала РЕН ТВ. В кадр также попал клавишник Эндрю Флетчер, который наслаждался российским морозным воздухом.

Концерт Depeche Mode состоится в «Олимпийском» 25 февраля. В прошлом году ансамбль уже приезжал в Россию с новым альбомом Spirit.

За 30 лет существования коллектива музыканты выпустили 13 пластинок и продали более 15 млн копий.

В 2018 году Depeche Mode могут войти в Зал славы рок-н-ролла. Они будут бороться за титул с другими 18 артистами.