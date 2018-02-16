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Флетчер из Depeche Mode отведал русские блюда в ресторане Петербурга

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Фото: commons.wikimedia.org
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Клавишник Depeche Mode Эндрю Флетчер отведал блюда русской кухни в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

Вместе со своими спутниками музыкант заказал легкие закуски, салаты, воду и пиво. При этом разместились они в отдаленном уголке заведения.

Перед поездкой в ресторан Флетчер пообщался с поклонниками, которые ждали его у гостиницы.

В настоящее время Depeche Mode совершает мировое турне, в рамках которого был запланирован концерт в Санкт-Петербурге.

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