Флетчер из Depeche Mode отведал русские блюда в ресторане Петербурга

Клавишник Depeche Mode Эндрю Флетчер отведал блюда русской кухни в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

Вместе со своими спутниками музыкант заказал легкие закуски, салаты, воду и пиво. При этом разместились они в отдаленном уголке заведения.

Перед поездкой в ресторан Флетчер пообщался с поклонниками, которые ждали его у гостиницы.

В настоящее время Depeche Mode совершает мировое турне, в рамках которого был запланирован концерт в Санкт-Петербурге.