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Depeche Mode стала мировым лидером по проданным за год билетам

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Фото: Global Look Press/Sandra Dahdah
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Британская электроник-рок-группа Depeche Mode стала мировым лидером по числу проданных билетов на свои концерты в 2017 году, сообщили СМИ Великобритании.

По этому показателю Depeche Mode обошла всех своих более молодых конкурентов, которые возглавляют мировые чарты. Как свидетельствует статистика, опубликованная журналом Pollstar, с января по конец сентября группа продала 1,4 млн билетов на свои концерты в рамках тура Global Spirit, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По показателю продаж билетов британский коллектив обошел поп-музыканта Эда Ширана, который продал 1,25 млн билетов в этом году, и Джастина Бибера, реализовавшего 1 млн билетов на свои концерты.

«Каждый раз когда мы устраиваем тур, на наши концерты приходит все больше людей», — заявил гитарист, клавишник и один из основных авторов текстов Мартин Гор. Он также заявил об удивлении такими объемами продаж на данном этапе карьеры группы.

Напомним, тур Global Spirit в поддержку 14-го студийного альбома Spirit группа Depeche Mode начала 5 мая. Тур продлится до 25 июля 2018 года. В рамках тура группа даст почти 120 концертов в Европе, США и Латинской Америке.

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