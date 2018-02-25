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Без тепла из-за коммунальной аварии остались 3 тыс. жителей Костромы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Коммунальная авария оставила без тепла 3,5 тыс. жителей Костромы, в зону отключения попали более 70 домов разной этажности.

Прорыв на водоводе произошел в ночь на воскресенье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Костромской области. По данным спасателей, место прорыва находится на улице Борьбы.

«В зону отключения теплоснабжения попали 74 домов разной этажности, 3,5 тыс. человек, из них 780 детей, шесть социально значимых объектов», — сообщили в МЧС. Ремонт планируется завершить к 13:00 в воскресенье.

Накануне более 3 тыс. человек остались без тепла под Новгородом из-за аварии.

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