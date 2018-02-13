Последствия прорыва трубы в Хабаровске устранят 14 февраля

В Индустриальном районе Хабаровска ликвидирована коммунальная авария. Благоустройство территории на месте порыва завершится 14 февраля.

Как выяснили специалисты, причина неисправности — трещина в чугунной водопроводной трубе. Над ее устранением работали десять человек и пять единиц техники. Специалисты произвели замену участка поврежденной трубы. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Проезжая часть и подъездные пути уже расчищены, работы на месте продолжатся.

Как ранее писал портал iz.ru, суд в Новосибирске арестовал и отправил в СИЗО на два месяца 44-летнего директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство», который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, в результате чего двое малолетних детей утонули в яме.