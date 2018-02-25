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Режиссер «Отряда самоубийц» снимет сериал по поэме Стивена Кинга

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Atlas Entertainment
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Режиссер фильма «Отряд самоубийц» Дэвид Эйр и продюсер сериала «Мистер Мерседес» снимут сериал по мотивам поэмы американского писателя Стивена Кинга «Храм из костей». Об этом пишет портал Deadline.

«Король ужасов» написал поэму об экспедиции в «Храм из костей» в 1960-х годах. Позже автор отредактировал ее и включил в сборник «Лавка дурных снов».

Произведение повествует о 32 путешественниках, которые отправляются на поиски мистического «Храма Костей» в джунглях. Опасный поход удается завершить только нескольким из них.

Ранее портал iz.ru писал, что издательство «АСТ» ведет переговоры с писателями Стивеном Кингом и Дэном Брауном о предложении посетить Россию. Стороны уже достигли договоренности о приезде американского «короля ужасов» в Москву в 2019 году.

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