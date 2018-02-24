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Режиссер Андерсон получил «Серебряного медведя» за мультфильм «Остров собак»

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Режиссер Уэс Андерсон, снявший мультфильм «Остров собак», получил за эту работу «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Об этом пишет «РИА Новости».

«Я не думал, что приду на работу с собакой, а вернусь с медведем», — сообщил на вручении награды актер Билл Мюррей, который получил ее от имени режиссера.

Анимационный фильм «Остров собак» повествует о 12-летнем мальчике Атари Кобаяси, который работает охранником главы города Мегасаки. После решения властей изгнать всех животных на свалку Атари Кобаяси пытается найти своего знакомого пса Спотса.

Награды фестиваля за лучший сценарий была удостоена картина «Музей», ее получили Мануэль Алькале и Алонсо Руиспаласиос. Лучшим актером признан Антони Байон за роль в фильме «Молитва», а лучшей актрисой — Ана Брун, исполнившая роль главной героини в фильме «Наследницы».

Ранее портал iz.ru писал что «Золотого медведя» 68-го Берлинского кинофестиваля получила румынская лента «Не прикасайся» Адины Пинтилие.

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