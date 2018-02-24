Главную награду Берлинале получил румынский фильм «Не прикасайся»
Румынская лента «Не прикасайся» Адины Пинтилие стала обладателем «Золотого медведя» 68-го Берлинского кинофестиваля.
Церемония награждения победителей проходит вечером в субботу, 24 февраля, в Берлинале Паласт.
Ранее стало известно, что художник по костюмам фильма «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Сама картина Алексея Германа-младшего удостоена награды независимого жюри на киносмотре.