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Лавров обсудил с главой МИД Швеции урегулирование в Сирии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своей шведской коллегой Маргот Вальстрём и обсудил с ней урегулирование в Сирии.

Как сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства, речь шла в том числе о дискуссии по гуманитарной резолюции в Совбезе ООН.

Проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации был распространен делегациями Швеции и Кувейта. 22 февраля Россия предложила изменения к проекту.

Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о введении в Сирии режима прекращения огня состоится 24 февраля в 20.00 мск.

Ранее 23 февраля стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН.

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