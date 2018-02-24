Лавров обсудил с главой МИД Швеции урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своей шведской коллегой Маргот Вальстрём и обсудил с ней урегулирование в Сирии.

Как сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства, речь шла в том числе о дискуссии по гуманитарной резолюции в Совбезе ООН.

Проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации был распространен делегациями Швеции и Кувейта. 22 февраля Россия предложила изменения к проекту.

Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о введении в Сирии режима прекращения огня состоится 24 февраля в 20.00 мск.

Ранее 23 февраля стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН.