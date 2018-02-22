РФ назвала условие рассмотрения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии

Россия готова рассмотреть резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии, но при условии, что данный режим не будет распространен в отношении террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусру» (обе запрещены в РФ). С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Резолюцию, которую нам предлагают принять, мы готовы рассматривать, но мы предложили очень четкую формулировку, которая гласила бы, что режим прекращения огня ни в коем случае не будет распространяться на ИГИЛ (прежнее название ИГ), «Джебхат ан-Нусру» и те группировки, которые с ними сотрудничают и которые ведут систематический обстрел жилых кварталов Дамаска», –– цитирует главу МИДа «РИА Новости».

Проект резолюции СБ ООН был подготовлен Кувейтом и Швецией.

Документ предполагает прекращение огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней, для обеспечения доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

22 февраля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон поддержит принятие данной резолюции. По мнению США, пригород Дамаска –– Восточная Гута (которая контролируется боевиками) «подвергается атакам со стороны варварского режима Асада».

В свою очередь российский постпред Василий Небензя заявил, что работа над текстом продолжается и Москва хочет подкорректировать резолюцию так, что бы она стала реализуемой.

«Нельзя просто взять и решить, что будет прекращение огня, это долгий и сложный процесс. Прекращения огня не добиться, наполняя резолюцию «водой». В Восточной Гуте укрываются террористы, которые ведут интенсивные обстрелы Дамаска. Этот факт все упускают из виду», –– цитирует ТАСС Небензю.

20 февраля российский центр в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты.