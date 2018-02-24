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Гидрометцентр назвал дату отступления морозов из Москвы

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Аномальные морозы в Москве начнут ослабевать 1 марта. В понедельник и вторник столбики термометров ночью опустятся до минус 24 градусов. 28 февраля в столицу придут снегопады и немного потеплеет. В ночь на 1 марта температура будет
до минус 19.. минус градусов, днём — в пределах минус 8.. минус 3 градусов.

В Санкт-Петербурге всю неделю держится холодная погода. Из-за мороза в небе над городом появились световые столбы. Лучи становятся видны из-за так называемого ледяного тумана. Он способен отражать яркость искусственных источников света. 

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