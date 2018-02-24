Твит сестры Ким Кардашьян обрушил акции компании-владелицы Snapchat

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен из клана Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала твит, в котором спросила своих подписчиков, пользуются ли они приложением Snapchat. В итоге акции компании Snap, владеющей приложением, упали на 6,1%, сократив ее рыночную стоимость на $1,3 млрд, сообщает Independent.

«Все остальные тоже уже не открывают Snapchat? Или это только я», – написала девушка, отметив, что это очень грустно.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Дженнер ранее была активным пользователем приложения, куда выкладывала обзоры косметики, свои наряды и выходы в свет. Позже девушка попыталась исправить ситуацию и написала твит, в котором призналась Snap в любви, но это не помогло, так как казалось, что большая часть ее подписчиков больше не пользуются данным приложением.

Ранее в феврале Дженнер опубликовала видео с третьим ребенком Ким Кардашьян. Дочку Чикаго Уэст для 37-летней светской львицы выносила суррогатная мать.