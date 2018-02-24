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Твит сестры Ким Кардашьян обрушил акции компании-владелицы Snapchat

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Фото: Global Look Prees/Wiese/face to face
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Звезда реалити-шоу и бизнесвумен из клана Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала твит, в котором спросила своих подписчиков, пользуются ли они приложением Snapchat. В итоге акции компании Snap, владеющей приложением, упали на 6,1%, сократив ее рыночную стоимость на $1,3 млрд, сообщает Independent.

«Все остальные тоже уже не открывают Snapchat? Или это только я», – написала девушка, отметив, что это очень грустно.

Дженнер ранее была активным пользователем приложения, куда выкладывала обзоры косметики, свои наряды и выходы в свет. Позже девушка попыталась исправить ситуацию и написала твит, в котором призналась Snap в любви, но это не помогло, так как казалось, что большая часть ее подписчиков больше не пользуются данным приложением. 

Ранее в феврале Дженнер опубликовала видео с третьим ребенком Ким Кардашьян. Дочку Чикаго Уэст для 37-летней светской львицы выносила суррогатная мать. 

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