Прямой эфир

Въехавшая в ограду Белого дома женщина была вооружена

0
Фото: REUTERS/Jim Bourg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина, которая попыталась въехать на территорию Белого дома на своей машине, имела при себе пистолет. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Сам инцидент произошел 23 февраля. Автомобилистка не смогла проникнуть на территорию резиденции президента США, однако врезалась в ограду

Стражи порядка заметили, что она держала в руках оружие. Пистолет не был направлен на полицию, но женщина проигнорировала несколько приказов положить его на землю. В итоге злоумышленницу задержали.

Личность нарушительницы пока установить не удалось, однако известно, что она проживает в штате Теннеси и ей 35 лет. Есть информация, что женщина страдает психическими проблемами: в прошлом году ее дважды арестовывали за попытку перелезть через ограждение Белого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал ответственного за решение по допуску Кушнера к гостайне
Белый дом намерен значительно увеличить экспорт оружия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017