Въехавшая в ограду Белого дома женщина была вооружена

Женщина, которая попыталась въехать на территорию Белого дома на своей машине, имела при себе пистолет. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Сам инцидент произошел 23 февраля. Автомобилистка не смогла проникнуть на территорию резиденции президента США, однако врезалась в ограду.

Стражи порядка заметили, что она держала в руках оружие. Пистолет не был направлен на полицию, но женщина проигнорировала несколько приказов положить его на землю. В итоге злоумышленницу задержали.

Личность нарушительницы пока установить не удалось, однако известно, что она проживает в штате Теннеси и ей 35 лет. Есть информация, что женщина страдает психическими проблемами: в прошлом году ее дважды арестовывали за попытку перелезть через ограждение Белого дома.