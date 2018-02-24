Трамп назвал ответственного за решение по допуску Кушнера к гостайне

Решение о полноценном допуске старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера к государственной информации с грифом «секретно» примет глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьером Австралии Малколмом Тернбуллом.

23 февраля стало известно, что Белый дом хочет ограничить Кушнеру доступ к гостайне. Чиновники прорабатывают план, чтобы зятю Трампа предоставлять только информацию по Ближнему Востоку и Китаю, темой которых он занимается.

«Это будет зависеть от (отставного) генерала Келли. Келли относится к Джареду с большим уважением и примет решение, я не буду принимать этого решения», — приводит слова Трампа агентство ТАСС.

Хозяин Белого дома также похвалил своего зятя за «очень важные вещи», которые он делает для страны. Однако, по мнению президента США, к Кушнеру относятся очень несправедливо, особенно в свете того, что он не получает зарплату за свою работу.

Ранее стало известно, что доступ к секретной информации не получили десятки сотрудников Белого дома.