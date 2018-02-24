В США на 98-м году жизни скончалась звезда мюзиклов Наннет Фабрей

Звезда бродвейских спектаклей актриса Нанетт Фабрей скончалась в Калифорнии, актрисе и певице было 97 лет.

О кончине актрисы сообщил СМИ ее сын, сообщает ТАСС. Актриса ушла из жизни в своем доме в окружении членов семьи.

Фабрет – обладательница премий Tony и Emmy. Актриса потеряла слух, после чего боролась за права глухих и лиц с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что снимавший Хиросиму после бомбардировки фотограф умер в возрасте 104 лет.