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Снимавший Хиросиму после бомбардировки фотограф умер в возрасте 104 лет

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Фото: TASS/AP/ Jon Elswick
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Американский фотограф Макс Десфор, известный своими историческими кадрами, скончался в возрасте 104 лет, сообщает Associated Press.

О смерти Десфора агентству рассказал его сын Барри.

5 сентября 1945 года, спустя месяц после атомной бомбардировки Хиросимы, Десфор снял вид города.

Также он сфотографировал подписание акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». В его портфолио есть и снимок бомбардировщика B-29, известного как «Энола Гей».

В 1951 году Десфор получил Пулицеровскую премию за фотографии о Корейской войне. 

30 августа 2017 года в Японии на 89-м году жизни скончался один из пострадавших при бомбардировке Нагасаки, участник движения «хибакуся» Сумитэру Танигути.

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