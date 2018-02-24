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Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б»

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которую подозревают в приеме допинга на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, отказалась от вскрытия пробы «Б». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову.

«Сергеева отказалась от вскрытия пробы «Б», — пояснила представитель спортивной федерации.

Бобслеистка совместно с разгоняющей Анастасией Кочержовой показали 12-й результат на соревнованиях экипажей бобов-двоек 21 февраля. Ранее стало известно, что в допинг-пробе спортсменки от 18 февраля было обнаружено запрещенное вещество. Спортсменка уже покинула Олимпийскую деревню.

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