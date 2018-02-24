Главы МИДов Китая и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуацию в странах Ближнего Востока и региональные проблемы обсудили по телефону глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

В сообщении китайского МИДа отмечается, что телефонная беседа состоялась по инициативе Ирана. Китай будет прилагать неустанные усилия «для продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке».

«Министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что китайская сторона прилагает неустанные усилия для продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, будет и дальше придерживаться последовательной объективной и справедливой позиции, а также содействовать позитивной и конструктивной роли Совета Безопасности ООН в соответствующих вопросах», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения МИД КНР. Дипломаты также затронули тематику двусторонних отношений.

Ранее Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана.