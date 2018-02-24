Одному из причастных к теракту в Барселоне предъявлено обвинение

Парижский суд в пятницу арестовал одного из трех человек, во вторник задержанных на юге Франции. Их подозревают в причастности к организации теракта в Барселоне.

Арестованному предъявлено обвинение в создании «преступной группировки, преследующей террористические цели». Правоохранительные органы располагают информацией, что 32-летний арестованный имел связь с Дриссом Укабиром – членом ячейки, организовавшей теракты в Каталонии.

17 августа в испанской Каталонии произошла серия терактов. В четверг, 17 августа, фургон на большой скорости врезался в толпу прохожих на центральной туристической улице Барселоны — Рамбле, погибли 16 человек, более 100 получили ранения.

Позднее пятеро злоумышленников на фургоне попытались прорваться на пешеходную улицу Камбрильса примерно в 120 км от Барселоны, погиб один человек, террористов ликвидировали.