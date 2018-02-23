Посол РФ в США заявил о необходимости внеблоковой борьбы с терроризмом
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов во время выступления на приеме по случаю Дня защитника Отечества заявил о необходимости внеблоковой системы для борьбы с терроризмом.
Дипломат также призвал государства наладить военное сотрудничество друг с другом, передает «РИА Новости». Антонов отметил, что в настоящее время мир сталкивается с «беспрецедентным набором опасных угроз».
«Если к ним добавится долгосрочное противостояние между различными странами или группами стран, то это явно не пойдет никому на пользу. Мы просто обязаны объединять усилия в борьбе с таким злом, как терроризм, реально бросающим вызов цивилизации», — цитирует его «Газета.ру».
Он выразил уверенность, что развитие международного военного партнерства «как никогда востребовано».
Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике полностью побежден терроризм.