Прямой эфир

Россия стала лидером по денежным переводам на Украину в 2017 году

0
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в 2017 году стала лидером по объемам средств, перечисленных на Украину с использованием систем денежных переводов.

Всего из РФ было перечислено $516 млн, свидетельствует статистика национального банка Украины.

Второй страной по объемам средств, переведенных на Украину, стали США – $370,31 млн, далее разместились Израиль — $264,38 млн, Италия – $175,77 млн, Польша – $106,45 млн, другие страны - $944,83 млн, передает «РИА Новости».

В целом объем денежных переводов на Украину в 2017 году по сравнению с предшествующим годом сократился на 4,5% до $2,378 млрд, из Украины – сократился на 18,8% до $286 млн.

При этом больше всего средств из Украины в прошлом году было переведено в Россию – $118,02 млн, в Грузию –$ 25,96 млн, Азербайджан – $14,94 млн, Китай – $13,87 млн, Узбекистан – $9,45 млн, другие страны – $103,8 млн.

Ранее 23 февраля сообщалось, что около 24 тыс. человек отказались от украинского гражданства за последние три года из-за сложной экономической ситуации в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Индекс борща» вырос на Украине почти на 50%
Сало на Украине за год подорожало на 80%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017