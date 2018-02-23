Россия стала лидером по денежным переводам на Украину в 2017 году

Россия в 2017 году стала лидером по объемам средств, перечисленных на Украину с использованием систем денежных переводов.

Всего из РФ было перечислено $516 млн, свидетельствует статистика национального банка Украины.

Второй страной по объемам средств, переведенных на Украину, стали США – $370,31 млн, далее разместились Израиль — $264,38 млн, Италия – $175,77 млн, Польша – $106,45 млн, другие страны - $944,83 млн, передает «РИА Новости».

В целом объем денежных переводов на Украину в 2017 году по сравнению с предшествующим годом сократился на 4,5% до $2,378 млрд, из Украины – сократился на 18,8% до $286 млн.

При этом больше всего средств из Украины в прошлом году было переведено в Россию – $118,02 млн, в Грузию –$ 25,96 млн, Азербайджан – $14,94 млн, Китай – $13,87 млн, Узбекистан – $9,45 млн, другие страны – $103,8 млн.

Ранее 23 февраля сообщалось, что около 24 тыс. человек отказались от украинского гражданства за последние три года из-за сложной экономической ситуации в стране.