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Сало на Украине за год подорожало на 80%

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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За последний год сало на Украине подорожало на 80% –– стоимость 1 кг продукта выросла на 32 грн (66,9 рубля). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Верховной рады Алексей Дорошенко.

Он отметил, что общая стоимость так называемой мясной корзины украинцев (набор продуктов по 1 кг свинины, говядины, курятины, сала и колбасы) стала выше на 40% и составила 529 грн (примерно 1100 рублей), что на 152 гривны (317 рублей) больше, чем годом ранее.

Более всего подорожало сало –– 80% (72 грн за 1 кг), на втором месте свинина –– 55% (110 грн за 1 кг), на третьем месте вареная колбаса, стоимость которой поднялась на 34%, до 83 грн.

Говядина и курица подорожали на 29% и 31% соответственно.

По данным Укрстата, индекс потребительских цен к концу января 2018 года вырос в годовом исчислении на 14,1%.

В начале февраля портал iz.ru сообщал, что «Нафтогаз» Украины планирует поднять цены на голубое топливо на 73%. Первая волна повышения пройдет в апреле, вторая — в октябре. Оплату для населения планируют увеличить на 45 гривен на человека.

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