«Индекс борща» вырос на Украине почти на 50%

На Украине отмечают рост «индекса борща»: цены на овощи из традиционного набора для этого блюда подорожали почти на 50% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«За год стоимость борща выросла практически на 50% и приближается к 100 гривнам (около $3,7 по курсу нацбанка) за кастрюлю», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что для приготовления трехлитровой кастрюли нужно примерно 600 г свинины, по 50 г картофеля и свеклы, 300 г капусты, по 200 г моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 250 г сметаны, а также лавровый лист, соль и перец.

По данным Госстата, в январе 2017 года традиционное первое блюдо обходилась в 61 гривну.

Ранее в феврале сообщалось, что ха последний год сало на Украине подорожало на 80% –– стоимость 1 кг продукта выросла на 32 грн (66,9 рубля).