От украинского гражданства отказались почти 24 тыс. человек за три года

Около 24 тыс. человек отказались от украинского гражданства за последние три года из-за сложной экономической ситуации в стране. Об этом 23 февраля сообщила заместитель председателя Миграционной службы Украины Татьяна Никитина.

«Вышли из украинского гражданства за последние три года у нас около 24 тысяч граждан", - цитирует Никитину агентство «Украинские новости».

Также был зафиксирован спад среди желающих вступить в украинское гражданств. По ее словам, это объясняется сложной экономической ситуацией в стране.

21 февраля сообщалось, что численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек за 2017 год.