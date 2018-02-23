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От украинского гражданства отказались почти 24 тыс. человек за три года

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Около 24 тыс. человек отказались от украинского гражданства за последние три года из-за сложной экономической ситуации в стране. Об этом 23 февраля сообщила заместитель председателя Миграционной службы Украины Татьяна Никитина.

«Вышли из украинского гражданства за последние три года у нас около 24 тысяч граждан", - цитирует Никитину агентство «Украинские новости».

Также был зафиксирован спад среди желающих вступить в украинское гражданств. По ее словам, это объясняется сложной экономической ситуацией в стране.

21 февраля сообщалось, что численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек за 2017 год. 

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