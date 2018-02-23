Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

Олимпийские хоккеисты из России — в финале игр в Пхёнчхане. Впервые за 20 лет! Команда обыграла соперников из Чехии со счётом 3:0. Первый период завершился ничьей. Во втором, на 28 минуте, ворота Павла Францоуза распечатал Никита Гусев. Следом, уже через минуту, вторую шайбу забросил Владислав Гавриков. Ещё один гол на 60-й минуте в пустые ворота забил Илья Ковальчук. Вратарь Василий Кошечкин провел второй матч на ОИ «на ноль», отразив 31 бросок. Обладатель олимпийского золота определится 25 февраля.