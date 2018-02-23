Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками уйдет с молотка

Резюме, написанное от руки молодым Стивом Джобсом в 1973 году, продадут на аукционе. Оценочная стоимость документа начинается от $50 тыс, сообщает Тhe Guardian.

По словам журналистов, характеристика была написана для поиска работы в сфере технологий и содержит целый ряд ошибок. Так, например, свою фамилию Джобс написал с маленькой буквы.

В своем резюме один из основателей Apple указал, что у него есть водительские права, но нет телефона.

Как уточняет «Газета.ру», аукцион состоится с 8 по 15 марта. Также на нем будет представлено техническое руководство Mac OS X, подписанное Джобсом в 2001 году, и публикация в газете стоимостью $15 тыс.

В феврале сообщалось, что компания вдовы Джобса Лорин Пауэлл ведет переговоры об инвестициях в новостное подразделение издания BuzzFeed.