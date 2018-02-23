Испанский суд оставил на свободе экс-шефа полиции Каталонии после дачи показаний

Национальная судебная коллегия Испании оставила на свободе экс-шефа полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо после того, как тот дал показания по делу о возможном подстрекательстве к мятежу. Об этом стало известно в пятницу, 23 февраля.

Прокуратура требовала внесения залога на время разбирательства из опасения, что бывший глава полиции может ударится в бега из-за предъявленных обвинений.

Судья Кармен Ламела не назначила залога, но при этом считает, что Траперо мог пытаться «облегчить проведение плебисцита, а вместе с ним и провозглашение каталонской республики, независимой от Испании», сообщает ТАСС.

Депутаты-сепаратисты парламента Каталонии объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября 2017 года. Однако с точки зрения конституции данный референдум был признан незаконным.

Премьер-министр королевства Мариано Рахой объявил о роспуске парламента Каталонии, отстранении от должностей главы региона Карлеса Пучдемона и членов его правительства. После этого Генпрокуратура Испании возбудила уголовные дела против экс-властей Каталонии по статьям о сепаратизме, подготовке мятежа и растрате госсредств.

20 февраля предшественник Пучдемона на посту главы автономии Артур Мас (2010-2016 года) предстал перед испанским Верховным судом для дачи показаний в связи со своей причастностью к сепаратистскому процессу и провозглашению независимости 27 октября.