Российские военные в Сирии отмечают День защитника Отечества

Более десяти российских военнослужащих, которые находятся на базе РФ в сирийском Хмеймиме, награждены медалями и почетными грамотами в День защитника Отечества, 23 февраля.

Военным зачитали поздравления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Сергея Герасимова.

В ходе праздника работала выставка детских поделок, которые собирались по всей России в рамках акции «Поздравь солдата!», сообщает «Федеральное агенство новостей».

Кроме того, военнослужащих поздравил со сцены певец Родион Газманов с ансамблем.

11 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что военные РФ, оставшиеся на базе Хмеймим, будут помогать Дамаску в подавлении атак террористов.

В регионе все еще действуют разрозненные группировки боевиков, отметил министр.