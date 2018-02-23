Минобороны планирует развивать в регионах кадетское образование для девочек

Систему подготовки девочек в довузовских военных учебных заведениях планирует развивать Минобороны в регионах. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу, 23 февраля.

Свое предложение глава военного ведомства озвучил на Первом всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия» в подмосковном парке «Патриот».

«Вы знаете, что в Москве есть пансион воспитанниц Минобороны, где у нас проходят обучение замечательные девочки», – цитирует ТАСС Шойгу.

Он добавил, что скоро такое училище может быть открыто в Севастополе.

19 февраля Шойгу принял решение допустить курсантов учебных заведений МЧС к участию в Параде Победы на Красной площади в Москве.

2 февраля Минобороны опубликовало список участников парада, в котором отсутствовали расчеты МЧС.