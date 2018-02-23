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Airbus показал первые испытания воздушного такси

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Фото: Vahana.aero/vahanas-first-flight-a-success
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Авиастроительный концерн Airbus провел испытания воздушного такси. Полет состоялся в конце января в американском штате Орегон. Компания опубликовала видео первого полета.

Разработчики проекта Vahana дали прототипу название Alpha One. Разработка выполнена по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями, на которых расположено по четыре мотора. Конвертоплан будет оснащен системой уклонения от столкновения с препятствиями. Мощность аппарата позволяет подниматься на высоту более 5 тыс. м. Максимальная скорость неизвестна.

На кадрах запечатлен момент посадки аэротакси. Во время первого полета, который продился около минуты, Vahana вертикально взлетел на максимальную высоту, завис в воздухе на 53 секунды и плавно приземлился, после чего выполнил второй полет, сообщает  портал N+1.

Предполагается, что аэротакси будет перевозить одного пассажира, либо груз. Разаботка поможет решить проблемы загруженности дорог, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Первый сервис аэротакси появится в Объединенных Арабских Эмиратах в течение пяти лет.

Как сообщал портал iz.ru, в середине февраля «Яндекс» протестировал на дорогах Москвы беспилотное такси.

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