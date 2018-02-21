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Норвегия протестирует грузовые беспилотники на трассе Киркенес-Мурманск

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Норвегия планирует протестировать беспилотные грузовики в приграничной зоне — на участке трассы Е105 из Киркенеса в Мурманск.

Об этом сообщил директор Норвежской государственной дорожной администрации в северном регионе Турбьорн Наймак.

«Мы заинтересованы в развитии умных дорог между Норвегией и Мурманском на трассе Е105. Когда мы «гармонизируемся», тогда можно думать о тестировании беспилотных грузовиков», — цитирует его «Интерфакс».

Наймак пояснил, что под «гармонизацией» он имеет в виду приведение к единому знаменателю параметров грузовых перевозок, принятых в Норвегии и России.

Масштабная реконструкция 211-километрового участка трассы от Мурманска до границы с Норвегией началась в 2010 году и всего за семь лет было обновлено 48 км.

13 декабря компания PepsiCo предзаказала партию из ста беспилотных электрофур Tesla, производство которых планируется начать в 2019 году. Всего были получены заказы на 267 грузовиков.

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