Apple создаст водонепроницаемые наушники AirPods 2 с поддержкой Siri

Американская корпорация Apple разрабатывает инновационные водонепроницаемые наушники AirPods 2. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания новые наушники будут поддерживать работу голосового помощника Siri, который будет реагировать на команду «Эй, Siri». Ассистент будет помогать пользователю управлять новыми наушниками.

Также, как уточняет «Федеральное агентство новостей», второе поколение AirPods сделают водонепроницаемым.

Выход новинки намечен на конец 2018 года.

17 февраля портал iz.ru сообщил, что для обладателей iPhone стала доступна новая функция под названием Always On Display. Теперь время на экране iPhone будет отображаться в постоянном режиме.