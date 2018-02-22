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Apple планирует закупать кобальт напрямую у горнодобывающих компаний

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Американская корпорация Apple ведет переговоры с горнодобывающими компаниями о закупке кобальта без посредников. Об этом сообщает Bloomberg.

Кобальт используют компании-производители литий-ионных батарей, поэтому IT-гигант планирует обеспечить себе прямые поставки этого металла для производства аккумуляторов. Дефицит кобальта в течение ближайших лет может наступить из-за массового производства электромобилей.

Как сообщает телеканал «Звезда», порядка четверти добываемого в мире кобальта используют в производстве батарей для смартфонов. На один такой аккумулятор необходимо 8 г кобальта, а для батареи электромобиля — 8 кг. Мировой производитель мобильной техники рассчитывает закупить несколько сотен тысяч тонн металла.

Одна тонная кобальта в 2017 году подорожала с $32,75 до $75,25. Главным потребителем этого сырья является Китай, где за последние шесть лет спрос на кобальт вырос в шесть раз. Основным поставщиком сырья на мировой рынок является Республика Конго, на которую приходится 60% мировой добычи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Еврокомиссия оштрафовала поставщика микросхем Apple на €997 млн.

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