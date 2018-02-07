Apple может возместить затраты на замену аккумуляторов в старых iPhone

Компания Apple может возместить затраты на замену аккумуляторов в старых моделях смартфона iPhone, однако вернуть средства смогут не все владельцы гаджетов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

О вероятном возврате денежных средств за замену аккумуляторов сотрудники компании сообщили Сенату США в ответ на соответствующий запрос. Apple также не исключает, что не все пользователи получат компенсацию. Она может оказаться доступной только тем владельцам iPhone, кто заменил батареи в сервисных центрах до официального объявления о снижении цены на негарантийную замену аккумулятора на $50, сообщает телеканал «360».

В декабре 2017 года в Apple заявили о скором появлении функции, которая будет сглаживать скачки производительности для самопроизвольного отключения старых моделей смартфонов. После этого на корпорацию посыпались судебные иски с обвинениями в намеренном снижении производительности гаджетов. Глава Apple Тим Кук 18 января пообещал в ближайшее время выпустить обновление для iOS, в котором эту функцию можно будет отключить.