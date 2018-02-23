Макрон исполнит роль в постановке «Петя и волк» в Елисейском дворце
Французский лидер Эммануэль Макрон исполнит роль в музыкальной сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк». Спектакль состоится в Елисейском дворце в четверг, 1 марта.
ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV сообщает о двух репетициях, в которых президент Франции примет участие. Роль какого персонажа исполнит политик — не сообщается.
Детская музыкальная сказка «Петя и волк» написана Сергеем Прокофьевым в 1936 году.
Ранее стало известно, что в феврале снизился рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа.