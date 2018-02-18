Французские социологи отметили падение рейтингов президента и премьера

В феврале снизился рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа, пришел к выводу Французский институт изучения общественного мнения (Ifop).

Деятельность Макрона одобряют только 44% французов, причем лишь 5% однозначно «довольны», а оставшиеся — «скорее довольны, чем нет». 55% опрошенных оценили деятельность президента негативно, причем 21% из них — «очень недовольны».

Премьер получил такую же поддержку: 46% французов одобрили его работу, но однозначно «довольны» те же 5% проголосовавших. Негативно оценивают политику Филиппа ровно половина участников опроса (50%), из которых 16% — «очень недовольны».

Ifop проводил исследование с 9 по 17 февраля. В нем приняли участие 1953 совершеннолетних жителя страны, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, за последний месяц президент Франции выступил с рядом непопулярных инициатив. В частности, он высказался за всеобщую воинскую повинность, заявил о введении неких «основ организации ислама» в стране. Глава государства не отреагировал на победу националистов в местных выборах на Корсике, СМИ зафиксировали его грубость в разговоре с охранником.